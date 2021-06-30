Домбыра, кобыз и сыбызгы переданы в Музей музыкальных инструментов Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По случаю празднования 30-летия Независимости Казахстана Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан передал Брюссельскому Музею музыкальных инструментов казахские музыкальные инструменты – домбыру, кобыз и сыбызгы, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Инструменты были переданы в дар бельгийской стороне от Казахской Национальной консерватории имени Курмангазы и Министерства культуры и спорта Казахстана.

Специальными гостями церемонии вручения музыкальных инструментов стали государственный секретарь по вопросам восстановления и научной политики Бельгии Тома Дермин, представители министерства иностранных дел, депутаты федерального парламента Бельгии, а также представители дворца искусств Брюсселя «BOZAR».

Казахстанский посол отметил, что на протяжении трех десятилетий сотрудничество между Казахстаном и Бельгией динамично развивается по многим направлениям, в том числе в сфере культуры.

Сегодня коллекция брюссельского Музея музыкальных инструментов насчитывает около 10 тысяч музыкальных инструментов Бельгии и других народов мира. Это одна из самых крупных и богатых коллекций в мире. Отныне во время экскурсии посетители музея могут слышать звуки домбры, кобыза и сыбызгы.

Со своей стороны, государственный секретарь Тома Дермин, поздравив всех казахстанцев с 30-летием Независимости страны, выразил благодарность казахстанской стороне за значимый вклад в музыкальное наследие Королевства Бельгия.

По его словам, богатая музыкальная культура Казахстана теперь будет представлена в Брюсселе. Домбыра, кобыз и сыбызгы будут внесены в список Государственного музейного комплекса Королевских музеев искусства и истории Бельгии, а также будут доступны по всему миру через онлайн-каталог музея и международную базу данных музыкальных инструментов «MIMO», отметил бельгийский госсекретарь.

Для демонстрации бельгийской публике звучания домбры вживую была исполнена казахская композиция А. Желдыбая «Ерке сылқым», а также презентованы музыкальные видеоролики со звучанием кобыза и сыбызгы.

Музей музыкальных инструментов Брюсселя (MIM) основан в 1876 г. и является частью Государственного музейного комплекса Королевских музеев искусства и истории Бельгии.