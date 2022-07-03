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Домбры известных актюбинцев выставили в музее

Автор:  
Самал Ендибаева
3 Июля 2022, 16:24
Домбры известных актюбинцев выставили в музее

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В областном историко-краеведческом музее проходит выставка, посвященная Национальному дню домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка «Үкілі домбыра» проводится для популяризации и ознакомления с национальным казахским музыкальным инструментом — домброй. На выставке представили домбры из фонда музея.

Среди них «шіңкілдік» домбра, которая применяется в составе оркестра для тонкого звучания, трехструнная, домбры кюйші Балтұрсын Сарыбаевой, Бахыта Басыгараева, Айсы Шарипова, Момына Байганина и других.

«Домбра – самый распространенный двухструнный, многогранный музыкальный инструмент казахского народа, имеющий свою музыкальную специфику и занимающий особое место в жизни нашего народа. Домбра, изначально использовавшаяся в рамках эпической традиции для сопровождения стихов, эпосов, терме, в дальнейшем способствовала формированию инструментального жанра — кюя», - говорит заведующая сектором областного историко-краеведческого музея Жанылган Данабаева.

Среди представленных экспонатов интересна домбра кюйши Бахыта Басыгараева, который был популяризатором творчества Казангапа.

Также на выставке есть домбра сына жыршы Нурпеиса Байганина кюйши Момына Байганина, которой он пользовался в последние полгода жизни. Момын Байганин не расставался с домброй даже в преклонном возрасте, потеряв зрение.

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«Также на выставке вы можете увидеть домбру известной казахской кюйши Балтурсын Сарыбаевой из Иргизского района, которая как Дина Нурпеисова всегда выступала на сцене в белом «кимешеке». Она родилась в 1906 году в Иргизском районе, выступала в Иргизском народном театре, затем в Актюбинской филармонии. В последние годы жила в Актобе. В нашем музее наряду с ее домброй хранятся ее сценические украшения», - рассказывает Жанылган Данабаева.

Выставка продлится неделю.

Сегодня казахстанцы отмечают Национальный день домбры. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с этим днем и пожелал, чтобы домбра всегда занимала самое почетное место в каждом доме.


Актюбинская область   Регионы   Общество   День домбры  
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