Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  История Казахстана

Домбру, кобыз и скрипку Жаяу Мусы представили на выставке госмузея в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
23 Марта 2023, 13:12
Домбру, кобыз и скрипку Жаяу Мусы представили на выставке госмузея в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе в областном историко-краеведческом музее открылась передвижная выставка государственного центрального музея, на которой представлены уникальные старинные экспонаты, в том числе домбра, кобыз и скрипка композитора Жаяу Мусы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вниманию посетителей были представлены казахская национальная одежда, утварь, текстиль, убранство, музыкальные инструменты, конская упряжь и ювелирные изделия из этнографических коллекций центрального государственного музея. Цель передвижной выставки - ознакомление с этнографическими коллекциями центрального музея и популяризация богатой казахской культуры и искусства.

Наиболее ценными экспонатами выставки считается головной убор султана Баймухамеда Айшуакова, музыкальные инструменты поэта и композитора Жаяу Мусы, головной убор Шокана Уалиханова, домбры певца Амре Кашаубаева, поэта Манарбека Ержанова, академика Каныша Сатпаева.

photo
photo

«На данных музыкальных инструментах исполнял свои песни известный казахский поэт, кюйши и композитор Жаяу Муса. Так домбра была сделана самим композитором. Корпус у нее плоский, сужающийся к концу гриф средней длины с двумя колками. Струны сделаны из жил. Ко дну домбры прибита алюминиевая пластина.

Кобыз Жаяу Мусы был сделан из цельного куска дерева, окрашен красной краской. Струны инструмента из конского волоса. Смычок также сделан из конского волоса, прикрепленного к грубо отструганной изогнутой палочке.

Скрипка композитора была куплена в 1912 году в городе Петропавловске. Скрипка со смычком, четырехнотовая, покрыта красным лаком», - сообщили в пресс-службе музея.

Выставка продлится до 15 апреля.

photo
photo

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Актюбинская область   История Казахстана   Наурыз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая