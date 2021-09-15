Домбру и экосумки вручили детям с особыми потребностями, участвовавшим в онлайн-аукционе Ornek

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экологичный и музыкальный подарок сегодня вручили ребятам с особыми образовательными потребностями организаторы благотворительного онлайн-аукциона Ornek, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в конце августа в Нур-Султане в онлайн-режиме был организован аукцион картин детей с особыми образовательными потребностями. На аукционе были представлены десять картин двух циклов арт-сессий, в которых участвовали десять учеников специальной школы №2 города Нур-Султана.

Сегодня в стенах этой школы подвели итоги онлайн-аукциона.

«Наше мероприятие символизирует завершающий этап арт-сессий и аукциона, который провели в этом году. Очень рады, что все поучаствовали в нашем проекте. Мы рады, что сегодня можем вручить наши национальные инструменты и презенты для деток», - сказала основательница проекта Ornek Эльмира Юсупова.

По словам организаторов, на аукционе были проданы все выставленные 10 картин, нарисованные на специально организованных арт-сессиях десятью учащимися специальной школы №2 Нур-Султана.

«Ежегодно мы проводим социальные проекты. Очень рады, что наши студенты так хорошо организовывают такого рода мероприятия. Увидели, какие вы талантливые, в будущем постараемся помочь вам, чтобы вы могли развивать свои навыки и творческие способности», - отметила управляющий директор Фонда социального развития Назарбаев Университета Анар Утешова.

Она призналась, что пока студенты создавали проект, вложили в него свою душу. По ее словам, в нынешних условиях было непросто организовать онлайн-аукцион.

«Подключали все ресурсы. Сегодня мы стали свидетелями того, что ребенок сам заработал для школы домбру. Таких инициатив у нас очень много. В этом году рассматриваем порядка 56 заявок. В прошлом году поступило 150 заявок, 9 из них поддержали. Второй год наш университет поддерживает такие проекты. Нам хотелось выполнить социальную миссию, но при этом использовать предпринимательские подходы», - рассказала она.

Аукцион прошел с участием большого количества людей по английскому методу, где каждый участник предлагал свою наивысшую цену. Несмотря на то, что некоторые покупатели не смогли состязаться с заявленными наиболее высокими предложениями, некоторые участники аукциона смогли приобрести от одной до трех картин. Конечные предложения за одну картину варьировались от 20 тысяч до 56700 тенге. В итоге было собрано 365 тысяч тенге.

По словам организаторов, все собранные средства направлены на улучшение инклюзии детей в образовательно-творческую среду и небольшие поощрения детям-участникам арт-сессий в качестве поддержания их стремления к творчеству.

Участникам онлайн-аукциона вручили экосумки и презенты. Своеобразным дизайном сумок стали картины детей, которые они сами нарисовали, а затем были нанесены на сумках. Самым главным подарком стал национальный музыкальный инструмент – домбыра. Отныне дети смогут развить слух и проявить творческий потенциал. Неспроста в качестве презента выбрали ее.

В прошлом году в этой школе был запущен кружок игры на казахском национальном инструменте. Однако в связи с тем, что в наличии у школы были лишь старые инструменты в небольшом количестве, секция закрылась. Хотя кружок помогал детям развивать творческие навыки, социализироваться посредством участий в групповых занятиях и принятия участия на городских, региональных и международных конкурсах. Поэтому студенты Назарбаев университета закупили 10 музыкальных инструментов для возобновления секции, которая так важна для развития и роста детей в творческом и образовательном плане.

От лица руководства школы и детей организаторов проекта поблагодарила директор школы.

«На домбре играли наши предки. Это особое достижение для деток - играть на домбре. Благодаря вашему проекту ребята раскрывали весь творческий потенциал и фантазию, теперь же получают возможность научиться игре на музыкальном инструменте. Выражаем благодарность вам», - сказала Куралай Адильбеккызы.

Что касается экосумок, организаторы оцифровали рисунки ребят. Они планируют заказать такие же сумки, чтобы продвигать творчество особенных деток.

«Также мы открыты к тому, чтобы передать оцифрованные рисунки любым дизайнерам, которые захотят внести свой вклад в дальнейшее развитие проекта. Готовы передать эти рисунки на бесплатной основе, чтобы дальше их наносили в футболки, в сумки, чтобы продвигать творчество детей. Это умная благотворительность. Мы не ставили перед собой цель – подарить им конфеты или игрушку, а именно подарить что-то, помогающее их дальнейшему развитию. Домбыра останется в школе, дети будут заниматься. В этом тоже подразумевается устойчивость проекта», - отметила директор департамента социальных проектов фонда Дина Кененсаринова.

Необходимо подчеркнуть, что Фонд социального развития Назарбаев Университета с 2012 года реализует ряд проектов и программ, направленных на поддержку инициатив студентов и выпускников.

«Особенно хотелось бы отметить значимость проектов по поддержке детей и развитию инклюзивного общества, на поддержку которых направлены две из 9 грантов программы #SDFGRANTS2020. Мы рады видеть, что наши грантополучатели направляют свои усилия и ресурсы нашего университета на решение наиболее значимых проблем и предлагают устойчивые модели», - добавила Дина Кенесаринова.

Отметим, что проект Ornek реализуется инициативной группой студентов Назарбаев Университета, которые прошли конкурсный отбор и стали обладателями гранта Фонда социального развития в 2020 году.