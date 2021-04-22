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    20:43, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Домбровый кружок для находящихся в трудной жизненной ситуации детей открыли в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Домбровый кружок «Кюй-уран» открыли в Павлодаре. Секция заработала при региональном центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необычный звук домбры пришёлся по душе воспитанникам центра, которые уже успели записаться в домбровый кружок», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Домбровый кружок «Кюй-уран» открылся в региональном центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе «Рухани жангыру».

    В его открытии приняли участие депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan». Гости подарили центру четыре домбры.

    На церемонии открытия кружка дети показали свои первые успехи в изучении домбрового инструмента.


    Теги:
    Культура Образование Павлодарская область
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