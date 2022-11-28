Домбристы поборются за звание лучшего исполнителя кюев в стиле «шертпе»

28 Ноября 2022, 22:13

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканский фестиваль традиционной музыки «Шертпе күй» пройдет в Алматы с 1 по 3 декабря 2022 года. Конкурс состоит из двух туров, участники исполнят пять произведений представителей традиционной школы «шертпе» и одну мелодию современного композитора по выбору участника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

«Главная цель мероприятия – широкая популяризация стиля «шертпе», поддержка молодых и перспективных исполнителей, а также повышение патриотизма и узнаваемости национальной культуры.

Перед итоговым конкурсом была проделана большая подготовительная работа. С 16 сентября по 23 ноября поступило 45 заявок от именитых исполнителей кюев. Это молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.

По итогам фестиваля обладатель первого места получит 750 тысяч тенге, второго – 500 тысяч тенге, третьего места – 300 тысяч тенге. Также будут вручены специальные дипломы и премии. Обладатель гран-при получит 1 млн тенге», – сказал заместитель председателя Комитета по культуре Министерства культуры и спорта РК Данияр Алиев.

Фото: gov.kz