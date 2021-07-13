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    15:13, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Домбра и личные вещи Жамбыла Жабаева представлены на выставке в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках дорожной карты «Кокшетау - культурная столица Казахстана» в Акмолинском областном музее Малика Габдуллина открылась передвижная выставка «Алты алаштың Жамбылы», посвященная 30-летию Независимости Казахстана и 175-летию Жамбыла Жабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Выставка организована областным музеем Малика Габдуллина совместно с литературно-мемориальным музеем Жамбыла Жабаева Алматинского областного историко-краеведческого музея имени Мухамеджана Тынышпаева.

    Как отметили организаторы, основной целью проведения мероприятия является пропаганда жизни и творчества выдающегося казахского поэта, акына, мастера устного народного творчества Жамбыла Жабаева, популяризация среди подрастающего поколения богатого духовного наследия Жамбыла Жабаева и фольклориста, академика, общественного деятеля, Героя Советского Союза Малика Габдуллина, патриотическое воспитание молодежи.

    На выставке представлены более 50 экспонатов, среди которых личные вещи Жамбыла Жабаева, шапаны, домбра, книги, картины и портреты с его изображением.

    В числе гостей и участников мероприятия - внучка поэта, заведующая литературно-мемориальным музеем Жамбыла Жабаева Салтанат Жамбылова и правнучка, главный хранитель фонда музея Карлыгаш Тезекбай.

    С приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

    «В 2021 году Кокшетау объявлен культурной столицей Казахстана. В течение года учреждения культуры и искусства со всей страны будут приезжать в Кокшетау, пропагандировать свои достижения, организовывать выставки, концерты, показывать спектакли на театральных подмостках. Продолжая этот культурный процесс, сегодня в областном центре открылась передвижная выставка «Алты алаштың Жамбылы», посвященная 30-летию Независимости страны и 175-летию великого казахского поэта Жамбыла Жабаева. Выражаю огромную благодарность работникам культуры Алматинской области, коллективу литературно-мемориального музея Жамбыла Жабаева за организацию выставки», - отметила Айгуль Сабитова.

    К слову, выставка будет бесплатной и открытой для жителей и гостей Кокшетау в течение нескольких дней.

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