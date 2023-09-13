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    14:30, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Домбра – это харам? – комментарий Ерлана Кошанова

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов прокомментировал запрет в стране исламского течения салафизм. Отвечая на вопрос, он прокомментировал высказывания о том, что домбра – это харам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Сегодня наш депутат озвучил депутатский запрос по поводу высказываний о том, что «домбра – это харам». Можем ли так сказать, что наши предки, веками державшие в руках домбру были грешниками? Конечно, мы должны законодательно запретить негативные религиозные движения и тех, кто действует против закона», - сказал он в кулуарах заседания в Мажилисе.

    Ранее депутат Аманжол Алтай назвал такие нападки оскорблением национальной культуры и посягательством на прошлое и настоящее казахского народа. Также он предложил включить в учебную программу школ уроки по обучению игре на домбре.

    Добавим, спикер Мажилиса также высказал свое мнение по поводу споров о ношении хиджаба в школах Казахстана.


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