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    13:37, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Домбра дает мне внутреннюю силу – юный домбрист Артем Ким

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В школе искусств города Сарани более 900 детей осваивают различные виды творчества. Среди них домбрист-подросток Артем Ким. Он играет на домбре и популяризирует национальную культуру на республиканских конкурсах.

    Артем Ким с 7 лет учился игре на домбре. Когда перед ним встал выбор дополнительных кружков, он не раздумывая пошел в художественную школу. Там он выбрал домбру. С тех пор он прославляет игру на национальном инструменте во всевозможных конкурсах.

    «Когда я играю на домбре, я чувствую себя легко. Чувствую душой и сердцем степные просторы. Когда я впервые взял в руки этот инструмент, он был больше меня и мои руки и пальцы не доставали до нужных точек», - говорит Артем Ким.

    Учитель Артема Габиден Абжатов помог юному домбристу сделать первые шаги в освоении инструмента. По словам учителя, он с самого начала подавал большие надежды.

    «Когда ко мне подошел мальчик, который очень хорошо разговаривал на казахском языке, я был немного удивлен. Когда я дал ему домбру в руки, он взял ее левой рукой. Когда я спросил, не левша ли он, Артем ответил, что он правша. Так мы с ним и начали осваивать этот инструмент. Мне очень понравились его аккуратность и целеустремленность. В те годы в Саранской школе искусств единственным представителем другой национальности, который играл на домбре, был Артем. Со временем кружок стали посещать все больше детей разных национальностей», - говорит преподаватель по классу домбры Габиден Абжатов.

    Артем сейчас свободно играет несколько произведений, среди них есть его фавориты.

    «Я очень люблю три произведения. Это «Балбырауын», «Адай» и «Ерке сылкым». Кюй «Балбырауын» близок моему сердцу, а когда я играю «Адай», перед глазами всплывают скачущие по степи лошади. Когда играю «Ерке сылкым», мое тело расслабляется и чувствую себя комфортно», - говорит Артем.

    Артем Ким с ансамблем школы искусств участвует в республиканских и международных конкурсах. Вместе с творческим коллективом покорил вершины искусства. Даже в Праге, когда он исполнял казахский кюй, иностранцы напевали казахскую музыку.

    «Я никогда не оставлю домбру, даже если закончу эту школу искусств. Она дарит мне уверенность, дарит тепло моей душе», - говорит Артем Ким.

    Молодой кюйши часто принимает участие в важных мероприятиях города. После окончания школы искусств он посещает учебное заведение и участвует в концертах со своими учителями. Талантливый парень является членом ансамбля «Үміт» при Доме культуры Сарани.

    Отец Артема Ким кореец, мать – русская. Родители отдали сына в казахский детский сад и привили ему знание государственного языка. Сегодня он учится в 9 классе казахской школы имени Абая. Преподаватели высоко оценивают не только его искусство, но и успеваемость. Артем в прошлом году выиграл премию акима города Сарани в номинации «Язык – будущее нации».


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество День домбры Карагандинская область
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