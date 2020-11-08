Домашний тиран: почему ими становятся и как его распознать

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанский психолог Дмитрий Агапов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал, как распознать домашнего тирана еще до создания с ним семьи и как не воспитать абьюзера в собственном сыне.

Домашние тираны – тема, которая ежегодно только набирает обороты. Женщины и дети становятся заложниками агрессии собственного мужа и отца. В приюте для жертв бытового насилия в Северо-Казахстанской области в этом году уже побывали около 50 человек. Сейчас там находятся восемь женщин и десять детей. Они вынуждены скрываться от родных людей, которые превратили их жизнь в ад.

Д.Агапов говорит, что отношения с тираном важно разрывать еще до момента, когда они перерастут в физическое насилие.

- Когда говорят о семейно-бытовом насилии, часто появляется термин «абьюзер». Чем абьюзеры отличаются от тиранов, и стоит ли разграничивать эти понятия?

- В принципе, серьезных отличий нет. Тиран требует подчинения, проявляет власть. Абьюзер – более широкое понятие. Такой человек проявляет не только физическое насилие, но и психологическое, экономическое, сексуальное. Он лишает свою жертву финансовой свободы, даже будучи в отношениях, принуждает партнера к интимной близости. Абьюзеры опасны тем, что планомерно разрушают психику своей жертвы. Отмечу, что и тиранами, и абьюзерами могут быть и мужчины, и женщины. Мужчины-подкаблучники как раз жертвы женщин-абьюзеров.

- Тем не менее, когда говорят о тиранах, чаще имеют в виду мужчин. Как распознать тирана еще до создания семьи с ним? На какие черты характера, поступки или слова обратить внимание?

- На самом деле, распознать тирана довольно сложно. Но есть некоторые «сигналы», на которые стоит обратить внимание. Если человек сильно вас идеализирует, то нужно быть готовым к тому, что он будет либо «подтягивать» вас к этому идеалу, либо будет разочарован и станет вымещать свой гнев. Еще один признак – партнер не уважает вас как личность. То есть позволяет себе принимать за вас решения, даже в том, как вы будете проводить выходной день, например. Он не спрашивает о мыслях и чувствах, а сразу выносит вердикт, его суждения безапелляционны. Он не обращает внимания на ваши потребности.

- Если тирания появилась уже в браке, какие шаги должна предпринять женщина, чтобы обезопасить себя?

- Все начинается с мелочей. Важно сразу отстаивать свои позиции, свое мнение, свою точку зрения, не отказываться от своих интересов. Женщине нельзя соглашаться заниматься только домой и детьми в обмен на финансовое обеспечение. Ревность – еще один признак, выдающий абьюзера. В браке женщина должно сохранять автономность, не зависеть от мужа целиком и полностью. Нужно продолжать обучение, общение с друзьями, иметь собственные интересы и финансовые средства.

- Как вы считаете, почему женщины все-таки оказываются в таких отношениях и в некоторых случаях остаются с партнерами, терроризирующими их морально и физически?

- Кто к нему пришел? Жертва. Человек с определенной психологией. Уйти не может по разным причинам: из-за жалости, страха, низкой самооценки, которая еще больше разрушается в отношениях с абьюзером. Жертва безвольна. В то же время она как кусочек пазла подходит к личности тирана. Каждой жертве нужен свой агрессор. В этом есть определенная выгода для них. Жертвенная позиция - тоже манипуляторская. Такой человек делает вид, что у него ничего не получается. Зачастую некоторым это удобно и они не соглашаются выходить из жертвенного состояния. В таком случае нужно отличать реальную жертву тирана и жертву, которой выгодна эта позиция.

- Как уйти от домашнего тирана женщине, которую на самом деле не устраивают такие отношения? Многие ведь боятся физической расправы…

- Жертвы домашних тиранов живут в страхе, считают, что их муж великий и ужасный и с этим ничего не поделать. На самом деле, это не так. В таких случаях нужна психологическая помощь. Нужно помочь преодолеть страх. Как правило, у реальной жертвы есть препятствие, которое не позволяет женщине уйти и которым пользуется тиран. Соответственно, нужно собрать информацию, как это преодолеть и следовать выбранной стратегии. Есть центры, которые помогают жертвам домашних тиранов. Можно втайне копить деньги, чтобы была возможность уйти. В полиции города Петропавловска есть отдел, который занимается преступлениями в отношении женщин. Есть бесплатные «горячие линии», оказывающие бесплатные психологические и юридические консультации.

- Часто жены скрывают факты насилия либо прощают обидчиков в надежде, что мужчина изменится. Может ли тиран «перевоспитаться»?

- Человек может изменить свои психологические установки либо в экстремальной ситуации, либо нужен религиозный или психотерапевтический опыт, когда он сам в себе что-то меняет. Иначе ни о каком перевоспитании речи идти не может. Уверения тирана в том, что он будет другим, характерны для так называемого этапа медового месяца. Поясню: бытовое насилие можно условно разделить на несколько этапов. Сначала в отношениях все спокойно, затем – накопление напряжение, срыв и потом «медовый месяц». После чего снова копится напряжение и каждый последующий срыв все сильнее. Если такая картина в отношениях наблюдается, то их нужно заканчивать как можно быстрее.

- С точки зрения психолога, почему мужчины становятся тиранами?

- Причины разные: от психических заболеваний до социального наследования. Тиран, возможно, и не видел других отношений в своей семье. Бывает, что абьюзерами становятся люди с сильными внутренними комплексами. И за счет тирании они отыгрывают свою самооценку или психологические травмы. Современные подходы в работе с бытовым насилием: работы не только с жертвой, но и агрессором.

- Как не воспитать в собственном сыне домашнего тирана?

- Начать с себя. Слышите ли вы потребности ребенка, умеет ли вы договариваться и находить общее решение в сложных, конфликтных ситуациях, умеете ли вы разговаривать со своим ребенком. Это не говорит о попустительстве в воспитании или разрешении ему делать что угодно. Ребенка нужно учить уважать чужие потребности и принимать точку зрения другого человека. И в то же время учить проявлять свои. Если такие гармоничные отношения построить с ребенком, то тиран из него не вырастет.

- После отношений с тираном женщине, наверняка, будет сложно построить другие. Что можешь посоветовать?

- Если женщина завершила отношения, в которых она была жертвой, то велика вероятность, что она в следующих отношениях воспроизведет то же самое. Важно пройти курс психологического консультирования. Нужно работать с собой, чтобы не выбирать таких людей, не покупаться на них. Нужно личностно дозревать, чтобы строить гармоничные, партнерские, функциональные отношения.