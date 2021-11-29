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Домашний скот отстреливала преступная группа в Акмолинской области

29 Ноября 2021 12:32
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Домашний скот отстреливала преступная группа в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области задержана преступная группа, промышлявшая отстрелом домашнего скота. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Акмолинской области задержана группа, которая промышляла отстрелом домашнего скота на пастбищах и реализовывала мясо на рынках города Нур-Султана», - сказал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что с начала года полицией задержано более восьмисот скотокрадов, в том числе 112 преступных групп. Из похищенных семи тысяч голов скота найдено и возвращено около четырех тысяч.

Согласно озвученным данным, в Павлодарской области выявлена преступная группа в составе 15 человек, совершение 18 краж скота которой доказано. Злоумышленники раз в неделю похищали по 1-2 головы крупно-рогатого скота в крестьянском хозяйстве, а затем в выходные реализовывали мясо на рынках Экибастуза. В целом, в результате принимаемых мер за последние 5 лет количество краж скота снижено на 38,5%. Если в 2016 году было зарегистрировано более семи тысяч таких преступлений, то в 2020 году - не более двух тысяч.

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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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