Домашний скот отстреливала преступная группа в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области задержана преступная группа, промышлявшая отстрелом домашнего скота. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Акмолинской области задержана группа, которая промышляла отстрелом домашнего скота на пастбищах и реализовывала мясо на рынках города Нур-Султана», - сказал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что с начала года полицией задержано более восьмисот скотокрадов, в том числе 112 преступных групп. Из похищенных семи тысяч голов скота найдено и возвращено около четырех тысяч.

Согласно озвученным данным, в Павлодарской области выявлена преступная группа в составе 15 человек, совершение 18 краж скота которой доказано. Злоумышленники раз в неделю похищали по 1-2 головы крупно-рогатого скота в крестьянском хозяйстве, а затем в выходные реализовывали мясо на рынках Экибастуза. В целом, в результате принимаемых мер за последние 5 лет количество краж скота снижено на 38,5%. Если в 2016 году было зарегистрировано более семи тысяч таких преступлений, то в 2020 году - не более двух тысяч.