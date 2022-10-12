Домашний матч «Барыса» с «Куньлунь Ред Стар» завершился со счетом 0-5

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Континентальной хоккейной лиге астанинский «Барыс» дома сыграл с китайским «Куньлунь Ред Стар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский клуб находился на шестом месте Восточной конференции, в свою очередь китайский занимал предпоследнее на Западе.

Андрей Скабелка выпустил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Мищенко-Ножье, Михайлис-Вей-Савицкий; Бекетаев-Грэм, Луис-Шайхмедденов-Бракко; Биграс-Григорьев, Шапю-Сагадеев-Петухов; Кайыржан-Данияр, Муратов-Гусейнов-Шестаков.

В первом периоде в воротах Юлиуса Гудачека побывали три безответные шайбы, причем последняя явно после его грубой ошибки. Сразу после этого «Гуда-шоу» сменил Никита Бояркин. Во второй части игры гости увеличили разрыв до пяти, в заключительной ничего существенно не изменилось — 0:5.

13 октября «Барыс» в Астане сыграет с «Адмиралом» из Владивостока.

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 09:07 Родуолд (Ип, Вуд). В большинстве.

0:2 — 13:58 Ип (Челиос). В равенстве.

0:3 — 15:33 Кейн. В меньшинстве.

0:4 — 29:12 Лесли (Вуд, Ип). В большинстве.

0:5 — 39:48 ЛоВерде (Николлс). В равенстве.

Вратари: Гудачек 00:00-15:33, Бояркин 15:33-60:00 — Смит.

Штраф: 6:6 (2:4, 2:0, 2:2).

Фото: instagram.com/kzsports











