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Домашний карантин нарушили более шести тысяч больных ковидом в Нур-Султане

10 Февраля 2022 15:47
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Домашний карантин нарушили более шести тысяч больных ковидом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о нарушителях домашнего карантина в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Отмечу, что в столице возросло число нарушителей домашнего карантина. С начала текущего года по 10 февраля на объектах участниках проекта «Ashyq» выявлено 6476 посетителей, нарушающих домашний карантин, из них 6398 посетителей с «красным» статусом и 78 человек с «желтым» статусом. Данная статистика показывает, что, к сожалению, не все готовы нести ответственность за себя, за свое здоровье, за благополучие окружающих. Соблюдение карантина и режима изоляции – это ответственность каждого», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Особенно важным, по ее словам, является то, чтобы субъекты бизнеса с максимальной ответственностью относились и соблюдали указанные нами карантинные меры.

«Дальнейшее развитие эпидситуации зависит от каждого из нас — от того, как мы соблюдаем меры безопасности, как житель, как предприниматель и как посетитель. Важно понимать, что в столице помимо штамма омикрон, циркулирует дельта штамм, которому присуще тяжелое течение с летальными исходами, о чем свидетельствует сегодняшняя статистика, 50,3% загруженности реанимационных коек стационаров города», - отметила санврач.

«Поэтому самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам властей и запретам. От каждого из нас требуется сознательность и дисциплина ради своего здоровья и здоровья окружающих. А также соблюдение элементарных требований безопасности и масочного режима», - добавила С. Бейсенова.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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