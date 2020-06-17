Домашний карантин для бессимптомных больных: инструкция для всех членов семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При бессимптомной форме Covid 19 пациент подлежит медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому (домашний карантин) при наличии условий для изоляции и соблюдении ряда требований. Об этом в Facebook рассказала вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает МИА «Казинформ».

Требования к условиям проживания для организации домашнего карантина:

1. Есть отдельная квартира (отдельная комната с отдельным туалетом по возможности ), где контактный (контактные) может находиться изолированно от соседей (других членов семьи).

2. Контактный и другие члены семьи/домохозяйства имеют доступ к средствам индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и способны соблюдать меры предосторожности (часто мыть руки с мылом, проводить влажную уборку, проветривать помещения).

3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек).

4. Есть доступ к стационарному телефону или мобильной связи.

5. Наличие подписанной расписки об обязательном исполнении режима домашнего карантина.

6. Лицо берет на себя обязательства по соблюдению режима домашнего карантина и заверяет личной подписью в расписке. Лица, нарушившие режим домашнего карантина, привлекаются к административной ответственности.

7. При невозможности соблюдения указанных требований, карантин осуществляется в карантинном стационаре.

При отсутствии условий для изоляции на дому решение о госпитализации принимается специалистом ПМСП индивидуально в каждом случае по согласованию с эпидемиологом территориального подразделения Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Инструкции для человека, находящегося на домашнем карантине:

1. Не выходить из дома.

2. В случае проживания в квартире других членов семьи необходимо находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и на короткое время, при этом, рот и нос должны быть прикрыты медицинской маской.

3. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе.

4. Мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

5. По возможности, использовать отдельный туалет.

6. При появлении температуры или признаков недомогания необходимо обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин:

Рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями.

1. Исключить посещение посторонними.

2. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки.

3. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если медицинская маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить новой медицинской маской. Снимать медицинскую маску, используя соответствующую технику - то есть не трогать переднюю часть.

4. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине, поверхностями, одеждой, постельным бельем и посудой в карантинной комнате.

5. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине.

6. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до стирки. Стирку необходимо производить обычным моющим средством.

7. Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине.

Инструкция при домашнем карантине для всех членов семьи:

1. Ежедневно не менее 2-х раз в день измерять температуру тела каждому члену семьи.

2. Проветривать помещения не менее 2 раз в день.

3. Ежедневно проводить влажную уборку.

4. Часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

5. Каждому члену семьи использовать отдельные посуду, средства личной гигиены.

6. Исключить посещение посторонними лицами.

7. Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе.

8. При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Обеспечение удаленного мониторинга нахождения на домашнем карантине

Для обеспечения мониторинга необходимо:

1. Лицу, находящемся на домашнем карантине, установить на смартфон мобильное приложение Smart Astana и дать приложению все разрешения (GPS, WIFI, Bluetooth)

2. Включить режим «я на карантине» и не выключать его в течение действия режима домашнего карантина

3. Телефон должен находиться постоянно включенным и должен быть подключен к интернету

4. Мобильное приложение должно быть активным или функционировать в фоновом режиме (статус функционирования приложения можно отследить в уведомлениях или виджете статуса)

5. На время использования функции домашнего карантина пользователь не должен отключать режим GPS, Bluetooth и WIFI.

На 10 день изоляции лицо с бессимптомной формой заболевания подлежит повторному лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР.

При отрицательном результате ПЦР-исследования на COVID-19 карантин завершается.

При положительном результате ПЦР-исследования на COVID-19 на 10-й день изоляции, карантин продлевается до истечения 14 дня включительно, затем при отсутствии клинических признаков карантин завершается.

Напомним, Казахстан 15 июня 2020 года принял новый протокол лечения коронавирусной инфекции. В рамках нового протокола, «лекарство Трампа» (гидроксихлорохин - прим.ред.) вновь рассматривается для лечения коронавируса в РК.

16 июня 2020 года, Людмила Бюрабекова в ходе онлайн-конференции по обсуждению вопроса введения обязательной вакцинации в Казахстане заявила о том, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний.



