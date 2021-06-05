Домашние животные заживо сгорели в сарае в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В результате вспыхнувшего пожара в одном из сараев в Костанае заживо сгорели лошадь и 12 овец, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

4 июня текущего года в Костанае произошёл инцидент. На пункт связи в 14:09 поступило сообщение о том, что по улице Цветочной горит открытым пламенем сарай на площади 150 кв.м. В 14:17 после поступления вызова пожарное подразделение уже было на месте и приступили к тушению.

«Была угроза распространения огня на всю территорию частного дома, а также на близ стоящий соседний дом. Всего на вызов поехали 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Помимо того, что сгорел сарай, сгорели находившиеся внутри животные - лошадь и 12 овец. Также пострадал человек, он являлся наёмным рабочим. Получил незначительные ожоги лица и кистей рук, от госпитализации отказался» - сообщили в ДЧС.

Причина пожара устанавливается. В то время, как началось возгорание сарая, хозяева были дома и ничего не подозревали. Пожарные ликвидировали пламя в 15:19.