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    13:27, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Домашние животные заживо сгорели в сарае в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В результате вспыхнувшего пожара в одном из сараев в Костанае заживо сгорели лошадь и 12 овец, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    4 июня текущего года в Костанае произошёл инцидент. На пункт связи в 14:09 поступило сообщение о том, что по улице Цветочной горит открытым пламенем сарай на площади 150 кв.м. В 14:17 после поступления вызова пожарное подразделение уже было на месте и приступили к тушению.

    «Была угроза распространения огня на всю территорию частного дома, а также на близ стоящий соседний дом. Всего на вызов поехали 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Помимо того, что сгорел сарай, сгорели находившиеся внутри животные - лошадь и 12 овец. Также пострадал человек, он являлся наёмным рабочим. Получил незначительные ожоги лица и кистей рук, от госпитализации отказался» - сообщили в ДЧС.

    Причина пожара устанавливается. В то время, как началось возгорание сарая, хозяева были дома и ничего не подозревали. Пожарные ликвидировали пламя в 15:19.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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