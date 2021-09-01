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Домашние матчи «Барыса» в КХЛ пройдут со зрителями

1 Сентября 2021 01:30
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Домашние матчи «Барыса» в КХЛ пройдут со зрителями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Межведомственной комиссии при Правительстве РК разрешено проведение домашних матчей «Барыса» в КХЛ с присутствием зрителей при заполняемости трибун до 30 процентов от вместимости арены с применением приложения Ashyq, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт хоккейного клуба.

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«Просим обратить внимание, что на матчи будут допущены только лица, имеющие «зеленый» статус. В это число входят лица, прошедшие вакцинацию, имеющие отрицательный ПЦР-тест на актуальную дату (не позднее 72 часов до начала встречи), а также переболевшие Covid-19 в течение последних трех месяцев», - говорится в сообщении.

Служба охраны вправе не допускать на арену лиц, имеющих признаки респираторных инфекций (кашель, насморк, температура тела выше 37 градусов по Цельсию).

Старт продажи билетов на матчи «Барыса» намечен на 11 часов утра 1 сентября.

Во время проведения матчей внутри арены будут действовать все санитарно-эпидемиологические правила и нормы, в число которых входят социальное дистанцирование и соблюдение масочного режима.

«Просим наших болельщиков с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. В данный момент это единственный возможный формат для проведения игр с присутствием зрителей», - отмечает «Барыс».

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#Нур-Султан   #Спорт   #Ashyq   #Хоккей   #Барыс  
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