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Дома в Алматы сегодня подключат к отоплению

15 Октября 2019 10:58
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Дома в Алматы сегодня подключат к отоплению

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы дадут отопление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в течение дня отопление дадут по всему городу», - сообщил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.

Сегодня в Алматы, по прогнозам синоптиков, температура воздуха прогреется до 12 градусов.

Ранее в акимате заявили о 100-процентной готовности к отопительному сезону

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Ключевые слова: Алматы, ЖКХ,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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