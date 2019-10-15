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Дома в Алматы сегодня подключат к отоплению
15 Октября 2019 10:58
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы дадут отопление, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня в течение дня отопление дадут по всему городу», - сообщил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.
Сегодня в Алматы, по прогнозам синоптиков, температура воздуха прогреется до 12 градусов.
Ранее в акимате заявили о 100-процентной готовности к отопительному сезону
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