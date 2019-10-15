Дома в Алматы сегодня подключат к отоплению

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы дадут отопление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в течение дня отопление дадут по всему городу», - сообщил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.

Сегодня в Алматы, по прогнозам синоптиков, температура воздуха прогреется до 12 градусов.

Ранее в акимате заявили о 100-процентной готовности к отопительному сезону