Дома, школы и детсады останутся на день без холодной воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 9 до 20 часов 11 марта будет ограничено холодное водоснабжение жилых домов и иных объектов, расположенных на территории микрорайонов «Аксай-1, 2, 3». Подача холодной воды будет временно прекращена: в микрорайоне «Аксай-1» в дома №№ 1-8 и №№11-25; в микрорайоне «Аксай-2» в дома №№1- 76; в микрорайоне «Аксай-3» в дома №№1-36, а также средние школы №42, №121, №133, ясли-сад №28, №50, №52, №74, №111 и №144», - сообщили в ГКП «Алматы Cу».

В социальные и общеобразовательные объекты подвоз воды на время отключения будет обеспечен по заявкам.

Вводимые ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для замены запорных арматур в рамках плановых мероприятий по улучшению городской системы водоснабжения.