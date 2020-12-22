Дома престарелых в Бельгии первыми получат вакцину от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – В Бельгии с 28 декабря 2020 года начнется вакцинация населения от Covid-19. Первым разрешенным антидотом станет препарат, разработанный Pfizer и BioNTech, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцинацию начнут с четырех домов престарелых: в Валлонии, Брюсселе, Фландрии и одном из заведений немецкоязычной общины.

При этом первыми вакцину получат пожилые люди и медицинский персонал дома престарелых в местности Пуурсе (провинции Антверпен). Именно в Пуурсе расположен один из двух в мире заводов по производству вакцины Pfizer-BioNTech.

В понедельник Европейская Комиссия официально одобрила вакцину от коронавируса компании Pfizer.

«Мы добавим важную главу в европейскую историю успеха, сделав доступной первую вакцину Covid-19 для европейцев», - заявила глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен.

«Как мы и обещали, вакцина будет доступна для всех стран ЕС одновременно, на одних и тех же условиях», - пояснила она.