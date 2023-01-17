Дома лучше: в Алматы состоялась презентация лаборатории публичной социологии

17 Января 2023, 16:47

В центре современной культуры презентовали лабораторию публичной социологии «Дома лучше», организованную совместно Фондом устойчивого развития сельских территорий и Центром урбанистики AlmaU. Проект «Дома лучше» направлен на изучение проблемы разницы между селом и городом в Казахстане. Основной темой исследования стало восприятие «дома» жителями разных регионов Казахстана.

По словам Фатимы Герфановой, куратора проекта и координатора программы регионального развития и программы по здравоохранению Фонда устойчивого развития сельских территорий, подготовленная policy-paper содержит интересные выводы о важности досуга на селе и необходимости выстраивания взаимодействия между самими жителями сел.

«Поскольку Фонд устойчивого развития сельских территорий работает в сельских районах Казахстана, и мы наблюдаем ежегодный миграционный отток, в рамках лаборатории публичной социологии «Дома лучше» нас волновали различные вопросы. Например, что побуждает сельских жителей оставаться в селе; насколько важна «малая родина» несмотря на переезд в город; при каких условиях горожане – выходцы из сел – готовы вернуться на «малую родину». На основании выводов и предложенных рекомендаций нами будут инициированы проекты, которые мы будем в будущем реализовывать в сельских районах присутствия Фонда», - рассказывает Фатима Герфанова.

Благодаря этнографическим интервью исследователи смогли отследить эффективность различных социальных проектов, реальные последствия проводимых политик по развитию деревни, причины, по которым разница между городом и селом только увеличивается. Итогом лаборатории стала публикация policy-paper, включающего в себя описательную исследовательскую часть, фотографии и рекомендации для развития села.

В рамках лаборатории участники, отобранные в результате open-call, прошли методологический тренинг, собрали полевые данные в Алматы, Макинске, Капитоновке и Вознесенке. После этого на протяжении двух месяцев собранный материал (интервью и фотографии) структурировали и концептуально оформляли в policy-paper — исследовательский документ, который предлагает решение выявленных лабораторией проблем.

На мероприятии также состоялась публичная дискуссия с участием социолога Дмитрия Рогозина, директором Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС и кураторами проекта, Александром Вилейкисом, профессором практики центра урбанистики и Анель Молдахметовой, директором центра урбанистики AlmaU.

Фото: Теодор Фрост