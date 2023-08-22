Дома лучше: количество покидающих Казахстан граждан резко сократилось

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество покидающих Казахстан граждан сократилось с 29,1 тысячи человек до 6,7 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

В январе-июне прошлого года число прибывших в страну с видом на жительство составило 13 652 человека. Число прибывших в Казахстан увеличилось на 87,3%. В первом полугодии число выбывших из страны составило 6 996 человек, это меньше на 56,7%, чем за первые шесть месяцев прошлого года. В результате сальдо миграции оказалось положительным – 6 656 человек.

Если в 2022 году число получивших вид на жительство составило 17,4 тысяч человек, в то же время выбыло 24,1 тысяча человек. В 2018 году данные показатели значительно отличались, тогда из-за рубежа прибыло 12,7 тысяч человек, выехало – 41,8 тысяч.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 89,1%, доля выбывших в эти страны – 75,4%.

Среди 12,1 тысяч человек, которые переехали на ВНЖ из стран СНГ, из России прибыли 6858 человек. На втором месте Узбекистан (3200), замыкает тройку – Туркменистан (671). Больше всего выбыло в Россию (4981).

Из других стран за шесть месяцев текущего года прибыло 1,4 тысяч человек, выбыло – 1,7 тысяч. Здесь больше всего переехало из Монголии (275), Китая (265) и Турции (163).

В разрезе национальностей, за январь-июнь текущего года в страну больше всего переехало казахов (4706), русских (4622), узбеков (593), каракалпаков (498) и украинцев (452).

Выбыло за шесть месяцев больше всего русских (4249), немцев (924), казахов (516), украинцев (456) и татар (168).

Напомним, численность населения Казахстана на 1 июля 2023 года составила 19 899 377 человек.