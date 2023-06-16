Дома культуры в селах работают только «на бумаге» — Азамат Сатыбалды

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, накануне Национального курултая, состоялось заседание рабочих секций. Ректор Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, Заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатыбалды отметил, что необходимо развивать сферу культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мир живет в поле глобальной культуры. Мы по-прежнему делим культуру на сельскую, районную и городскую. Культура везде должна быть одинаковой. Нам всем необходимо интегрироваться в национальную глобальную культуру. Настало время стереть различие между селом и городом. Потому что сейчас всем все доступно», - сказал он.

Также Азамат Сатыбалды сообщил, что культурные очаги села работают только «на бумаге». Поэтому он отметил важность увеличения количества и качества культурных центров в селах.

«Конечно, это не относится ко всем. Я посещаю многие регионы, но не видел деревни или села, где работают дома культуры. Во всех висят черные дверные замки. На бумаге они указывают будто организовывают большие проекты, проводят различные кружки. На деле это место, где акимы проводят свои собрания. Так не пойдет. Нужно возродить культурные центры в отдаленных местностях. В культурных центрах района должны быть кинотеатры и кукольные театры. Нам нужно увеличить их количество и качество», - добавил спикер.

Он также выразил уверенность, что во время курултая, который пройдет на туркестанской земле, будут приняты важные решения для развития культуры страны.

«В течение года мы делились на малые группы, поднимали проблемы и вносили предложения. Мы думаем, что завтра Президент объявит какие-то решения острых проблем. Я понимаю, что проведение курултая в Туркестане – почетная концепция. Если на святом месте будут приниматься реальные решения для будущего и процветания страны, то это только в радость», - отметил Азамат Сатыбалды.

Напомним, завтра в Туркестане Глава государства проведет второе заседание Национального курултая.