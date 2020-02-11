Дом волонтеров появится в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями волонтерских организаций города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким отметил, что встреча прошла, чтобы «сверить часы» для плана действий в этом году, объявленном Главой государства Годом волонтера.
«Неравнодушные горожане активны практически во всех сферах жизнедеятельности города и стали неотъемлемой частью городского сообщества. Среди предложений — провести парад добра, экологический забег, высадить аллею, организовать правовую помощь жителям и занятия по юридической грамотности для школьников. Не менее важна помощь малоимущим, одиноким пожилым людям и детям с особыми потребностями. Все эти проекты будут поддержаны», - отметил аким.
Кроме того, он подчеркнул, что волонтерское движение становится серьезным социально-ответственным делом.
«Поэтому актуальны вопросы подготовки волонтерских групп, создания единой информационной базы. Все эти задачи сможем решить, объединив усилия и ресурсы. С этой целью создадим Дом волонтеров, который станет эффективной площадкой взаимодействия волонтеров и общества», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.
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