Дом Шерхана Муртазы в Жамбылской области станет музеем

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области готовятся отметить 90-летний юбилей народного писателя, лауреата Государственной премии РК Шерхана Муртазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шерхан Муртаза - уроженец Жуалынского района Жамбылской области, советский и казахский писатель, общественный и политический деятель. Народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР. Лауреат Государственный премии Казахской ССР.

Дом, в котором родился будущий писатель, необходимо сделать музеем. Такое предложение высказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе недавней встречи с депутатами областного маслихата.

«В рамках предстоящего празднования 90-летия Шерхана Муртазы, в доме, где жил народный писатель, откроют музей», - сказал глава региона.

Во время обсуждения масштабного празднования 90-летия народного писателя народные избранники выступили с предложениями.

Так, Ерболат Саурыков предложил одной из улиц города Тараза присвоить имя Шерхана Муртазы.

Аким области отметил, что все поднятые вопросы и предложения будут учтены и рассмотрены.

Ранее, в 2017 году широко отметили 85-летний юбилей Шерхана Муртазы в Жамбылской области. На родине писателя и известного общественного деятеля, к этому человеку всегда было особо теплое отношение. Выросший в небольшом ауле Талапты Жуалынского района Шерхан-ага никогда не забывал свою малую родину, помогал землякам, среди которых не найдется ни одного, кто бы не прочел широко известные рассказы Шерага «Невестка 41-го», «Хлеб интерната», «Сердце не стареет», роман «Ай мен Айша», роман-эпопею «Красная стрела». Эти книги есть в каждой семье, потому что главными героями произведений Шерхана Муртазы являются его земляки. Первые свои произведения, включая знаменитую биографическую книгу «Ай мен Айша», писатель посвятил уникальной природе родного Жуалы и землякам.

В Таразе в честь 85-летия народного писателя провели научно-практическую конференцию «Творчество Шерхана Муртазы и духовность независимой страны», состоялась презентация 10-томника «Қазақтың Шерағасы».

«В народе говорят: «Туған жерге туыңды тік» - «Водрузи знамя на родине своей». Вот и наш Шерага, где бы ни работал, какую должность ни занимал, на самое первое место ставил свою родину – Жуалы, - поделился мыслями жамбылский писатель-драматург Елен Алимжан. - В своем родном ауле Талапты, у самого подножия гор Каратау и Таласского Алатау, он немало сделал для своих односельчан. Благодаря его вмешательству, дети посещают детский сад и учатся в современной типовой школе. Аксакалы аула получили возможность совершать пятничный намаз в собственной мечети. Каждый дом получил природный газ и воду. Будь то рассказы, или переводы, он писал обо всем».

Шерхан Муртазаулы - народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР, народный поэт Республики Кыргызстан. Родился в селе Талапты Джувалинского района Джамбулской области. Окончил Московский полиграфический институт (1953), факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1955), журналист. Почетный профессор Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Яссауи. Повести и рассказы Ш. Муртазы реалистично изображают жизнь молодежи, раскрывают образ современной эпохи.