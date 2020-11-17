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Дом ремесленников откроют в Нур-Султане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Ноября 2020, 14:56
Дом ремесленников откроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дом ремесленников откроют в Нур-Султане. Такое поручение в ходе IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz» озвучил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Проект будет реализован в рамках программы «Рухани жангыру» и должен быть направлен на социальную адаптацию, получение навыков на курсах и – обеспечение постоянной занятости. Формирование современного сознательного поколения и воспитание личности в условиях глобализации – одна из основных задач на сегодня», – сказал Бахтияр Макен.

Отметим, что сегодня в столице также работают несколько НПО по возрождению казахских традиционных ремёсел. Это ОО «Астана-Береке» и ОФ «Путь мастерства». Организации проводят бесплатные кружки рукоделия для учащихся столичных школ. Также ремеслу на бесплатной основе обучаются многодетные матери, дети с особыми потребностями, люди из малообеспеченных семей. Они учатся работе с тканью и деревом, ювелирными изделиями.


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