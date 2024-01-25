Дом подарили нуждающейся семье в одном из сёл Карагандинской области

Нуждающейся семье из села Баршино Нуринского района Карагандинской области подарили дом и помогли запастись на зиму углём, передает корреспондент Kazinform.

Семье в этом помог глава крестьянского хозяйства Боранбай Муканали. Вот уже несколько лет он поддерживает малоимущие и многодетные семьи района, раздаёт бесплатно мясо, покупает уголь. В этом году одной из подопечных семей фермер подарил дом.

- У меня трое детей, мы переехали в Баршино около шести лет назад. Все эти годы семья Муканалиевых помогает нам. Ежегодно даёт согым, покупает по 6–7 тонн угля на зиму. Раньше мы снимали жильё, в этом году нам подарили трёхкомнатный дом. Мы очень благодарны. Дом тёплый. Дети счастливы, – рассказала Мейрамкуль Нуртаева.

Помощь в виде согыма получила ещё одна нуждающаяся семя в Баршино.

Также меценат передал отделу соцзащиты района мясо для 90 нуждающихся семей. Сотрудники соцзащиты уже приступили к раздаче мясных корзин.

Фото: пресс-служба акимата Нуринского района

Летом прошлого года он отремонтировал в Баршино пустовавшее здание, которое оборудовал под спорткомплекс. Теперь у сельчан есть возможность бесплатно заниматься спортом. В спорткомплексе работают тренажёрный зал и залы единоборств, бокса, казакша курес.