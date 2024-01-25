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    21:34, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Дом подарили нуждающейся семье в одном из сёл Карагандинской области

    Дом подарили нуждающейся семье в одном из сёл Карагандинской области
    Фото: пресс-служба акимата Нуринского района

    Нуждающейся семье из села Баршино Нуринского района Карагандинской области подарили дом и помогли запастись на зиму углём, передает корреспондент Kazinform.

    Семье в этом помог глава крестьянского хозяйства Боранбай Муканали. Вот уже несколько лет он поддерживает малоимущие и многодетные семьи района, раздаёт бесплатно мясо, покупает уголь. В этом году одной из подопечных семей фермер подарил дом.

    - У меня трое детей, мы переехали в Баршино около шести лет назад. Все эти годы семья Муканалиевых помогает нам. Ежегодно даёт согым, покупает по 6–7 тонн угля на зиму. Раньше мы снимали жильё, в этом году нам подарили трёхкомнатный дом. Мы очень благодарны. Дом тёплый. Дети счастливы, – рассказала Мейрамкуль Нуртаева.

    Помощь в виде согыма получила ещё одна нуждающаяся семя в Баршино.

    Также меценат передал отделу соцзащиты района мясо для 90 нуждающихся семей. Сотрудники соцзащиты уже приступили к раздаче мясных корзин.

    помощь
    Фото: пресс-служба акимата Нуринского района

    Летом прошлого года он отремонтировал в Баршино пустовавшее здание, которое оборудовал под спорткомплекс. Теперь у сельчан есть возможность бесплатно заниматься спортом. В спорткомплексе работают тренажёрный зал и залы единоборств, бокса, казакша курес.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Жилье Общество Благотворительность
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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