+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 3 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дом подарили многодетной семье в Алматинской области

2 Декабря 2021 14:04
Поделиться:
Дом подарили многодетной семье в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Семье, где родились тройняшки, предприниматель подарил пятикомнатный дом в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
30 малообеспеченных семей и сирот стали новоселами в Актобе в преддверии Дня Первого Президента РК
Проблемные вопросы переселенцев рассмотрели на заседании депутатской группы «Өңір» Трассу «Сарыозек - Коктал» открыли для всех авто Трассу «Сарыозек - Коктал» закроют для всех видов автотранспорта

В честь Дня Первого Президента РК и 30-летия независимости страны в селе Акши Илийского района семь семей с детьми получили жилье.

«В центре села Акши предприниматель Сыдык Абуали построил пятикомнатный дом на 120 квадратных метров для недавно родившихся тройняшек. Сегодня династия Маймиевых воспитывает семерых детей. Акмарал Жалгасовна в соответствии с Указом Президента РК награждена Государственной подвеской « Алтын алқа « , - сообщила пресс-службы акима Илийского района.

Родители, назвавшие тройняшек именами Малика, Мадина, Муслима, выразили благодарность за то, что теперь их дети будут свободно расти в теплом доме.

Отметим, что еще четверо детей в семье обучаются в местной сельской школе.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Благотворительность   #Жилье  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
30 малообеспеченных семей и сирот стали новоселами в Актобе в преддверии Дня Первого Президента РК
Проблемные вопросы переселенцев рассмотрели на заседании депутатской группы «Өңір»
Трассу «Сарыозек - Коктал» открыли для всех авто
Трассу «Сарыозек - Коктал» закроют для всех видов автотранспорта
Популярное
1 Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
2 Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
3 Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
4 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
5 Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
6 День Первого Президента отметили в Атырау
Читайте также
Дом культуры открыли в День Первого Президента в Алматинской области
Продуктовые корзины раздали нуждающимся в столичном Доме дружбы
Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице
Ситуацию с отменой авиарейсов из аэропорта Петропавловска прокомментировали в акимате СКО
Звания и награды получили в День Первого Президента полицейские СКО
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
День Первого Президента отметили в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив