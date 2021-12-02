Дом подарили многодетной семье в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Семье, где родились тройняшки, предприниматель подарил пятикомнатный дом в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В честь Дня Первого Президента РК и 30-летия независимости страны в селе Акши Илийского района семь семей с детьми получили жилье.
«В центре села Акши предприниматель Сыдык Абуали построил пятикомнатный дом на 120 квадратных метров для недавно родившихся тройняшек. Сегодня династия Маймиевых воспитывает семерых детей. Акмарал Жалгасовна в соответствии с Указом Президента РК награждена Государственной подвеской « Алтын алқа « , - сообщила пресс-службы акима Илийского района.
Родители, назвавшие тройняшек именами Малика, Мадина, Муслима, выразили благодарность за то, что теперь их дети будут свободно расти в теплом доме.
Отметим, что еще четверо детей в семье обучаются в местной сельской школе.
- Квартиры, предназначенные для многодетных семей, простаивают уже два года в Атырау
- Декада «Независимость дороже всего» стартовала в селе Шамалган
- Завод по переработке верблюжьего молока запущен в Алматинской области
- В День Первого Президента свыше 90 семей получили ключи от новых квартир в ВКО
- Дом культуры открыли в День Первого Президента в Алматинской области
- Продуктовые корзины раздали нуждающимся в столичном Доме дружбы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана