Дом подарили многодетной семье из Осакаровки в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благотворительный фонд «Айдың нұры» подарил многодетной семье Самихаан дом в посёлке Осакаровка Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Многодетная семья переехала в Осакаровку из села Ақбұлақ. Из-за отсутствия собственного жилья в посёлке несколько лет супруги Самихаан вместе с шестью детьми ютились у родственников. Узнав о тяжёлом материальном положении семьи, благотворительный фонд решил подарить им дом. При этом о подарке Самихаан не знали до последнего. Для них это стало самым настоящим сюрпризом.
«Мы очень рады и бесконечно благодарны за то, что нам помогли с приобретением жилья. Я не стою в очереди на получение жилья, поскольку ранее у нас на праве собственности был дом в селе. Несколько лет после переезда в Осакаровку мы жили у родственников. Собственное жильё для нас – счастье. Даже не верится», – сказала Нургуль Самихаан.
Старшей дочери Нургуль 15 лет, а самому младшему ребёнку всего три месяца. Больше мамы дому радуются дети. Они вместе с родителями уже готовятся к переезду.
Фонд помогает нуждающимся с марта 2020 года. Его учредитель и председатель – известная поэтесса-айтыскер, кавалер ордена «Құрмет» Айнур Турсынбаева.
«Наша цель – до наступления зимы помочь нуждающимся обрести собственное жилье. Таких на сегодня очень много. Мы полностью изучаем финансовые возможности каждой семьи. Вот вручили ключи от дома семье Самихаан. Это уже 87-й дом, который мы подарили многодетным и нуждающимся семьям», – рассказала директор фонда Молдир Акылбекова.
- В мероприятиях Международного дня молодежи примут участие 800 тысяч казахстанцев
- С начала года казахстанцам выплачено пенсий на более 1,5 трлн тенге
- Доверять вакцинам от коронавируса призвал специалист
- Челлендж в поддержку паралимпийцев запустили в Казахстане
- Свыше 50 человек оштрафованы за двойное гражданство в ВКО
- Число заболевших КВИ детей увеличилось в 5,5 раз – Сархат Бейсенова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана