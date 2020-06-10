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Дом отдыха горит под Нур-Султаном
10 Июня 2020 16:18
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ЖИБЕК ЖОЛЫ. КАЗИНФОРМ – В поселке Жибек жолы в Акмолинской области горит дом отдыха «Astana resort», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Все домики данной зоны отдыха построены из дерева. Сейчас горит большинство из них. Прибывшие из столицы пожарные пытаются потушить огонь.
В целях соблюдения мер безопасности сотрудники полиции эвакуируют жителей и сотрудников коммерческих объектов подальше от очага возгорания.
Зона отдыха расположена на территории Аршалынского района Акмолинской области.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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