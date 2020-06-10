Дом отдыха горит под Нур-Султаном

ЖИБЕК ЖОЛЫ. КАЗИНФОРМ – В поселке Жибек жолы в Акмолинской области горит дом отдыха «Astana resort», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все домики данной зоны отдыха построены из дерева. Сейчас горит большинство из них. Прибывшие из столицы пожарные пытаются потушить огонь.

В целях соблюдения мер безопасности сотрудники полиции эвакуируют жителей и сотрудников коммерческих объектов подальше от очага возгорания.

Зона отдыха расположена на территории Аршалынского района Акмолинской области.