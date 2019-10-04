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Дом на стройплощадке сгорел в Петропавловске

4 Октября 2019 15:35
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Дом на стройплощадке сгорел в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сгорел деревянный двухэтажный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре на пульт 101 поступило около шести часов утра. На момент прибытия пожарных дом и близкорасположенные хозпостройки горели открытым пламенем.

«В ликвидации пожара было задействовано 4 единицы техники и 21 человек личного состава. Огнём уничтожена кровля дома и хозпристройка. Общая площадь пожара составила 285 квадратных метров. Установлено, что дом обесточен и на момент пожара в нем никто не проживал», - проинформировали в пресс-службе.

Жертв и пострадавших нет.


«Для определения причины пожара на месте работает оперативно-следственная группа департамента полиции и специалист пожарно-испытательной лаборатории службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ», - добавили в пресс-службе.

Сгоревший дом находился на территории, где сейчас идет строительство новой школы на 900 мест.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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