9 Июня 2022 00:58

Дом-музей Шерхана Муртазы откроют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области в этом году отметят ряд юбилеев выдающихся исторических и творческих деятелей, отремонтируют и возведут новые объекты культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления культуры, архивов и документаций Ерлана Жунисбая, на 2022 год 541 учреждению сферы культуры жамбылского региона выделено 9,7 млрд тенге.

«В рамках Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии «AMANAT» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» планируется построить четыре объекта культуры, провести капитальный и текущий ремонт 32 объектов. По проекту «Ауыл – ел бесігі» выделены средства на капитальный ремонт четырех объектов. Всего до 2025 года планируется построить 36 объектов культуры, отремонтировать 118», - сообщил Ерлан Жунисбай.

По данным ведомства, в Жамбылской области 274 государственные библиотеки полностью обеспечены компьютерами, 268 подключены к Интернету. Всего в сфере культуры, архивов региона на сегодняшний день работают 3 365 сотрудников. В рамках Года детей с января проведено более 50 мероприятий, в которых приняли участие более 30 тыс. детей.

Помимо этого, в течение всего 2022 года запланировано провести различные мероприятия, посвященные 90-летию корифея казахской литературы Шерхана Муртазы, 75-летию поэта Владимира Краковского, 155-летию общественного деятеля и этнографа Алихана Бокейханова, 100-летию государственного и общественного деятеля Асанбая Аскарова, 220-летию хана Кенесары, 150-летию Ахмета Байтурсынова.

В Жамбылской области готовятся широко отметить 90-летний юбилей народного писателя, лауреата Государственной премии РК Шерхана Муртазы.

«Осенью откроется литературно-мемориальный дом-музей Шерхана Муртазы», - сообщил спикер.

Шерхан Муртаза - уроженец Жуалынского района Жамбылской области, советский и казахский писатель, общественный и политический деятель. Народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР. Лауреат Государственный премии Казахской ССР. На родине писателя и известного общественного деятеля, к этому человеку всегда было особо теплое отношение.

Дом, в котором родился будущий писатель, в селе Талапты Жуалынского района, необходимо сделать музеем. Такое предложение высказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе недавней встречи с депутатами областного маслихата.

«Сфера культуры – это показатель духовности и благосостояния общества. Развитие культуры, культурного потенциала входит в число важнейших наших приоритетов. В регионе каждый год увеличивается количество объектов культуры, и все они должны стабильно работать. Чтобы дети после школы посещали различные кружки и секции, Дома культуры и сельские клубы должны быть всегда открыты. У нас есть все возможности, не прибегая к услугам частных компаний, организовать работу в этом направлении», - сказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.