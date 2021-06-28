«Дом матери» строят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительные работы по возведению здания центра «Анаға тағзым» завершаются в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что в областном центре рядом с парком имени Кайрата Рыскулбекова возводится центр «Анаға тағзым», где для женщин откроют различные курсы, на которых они смогут освоить новую профессию, получить правовую и психологическую помощь. Перед зданием установят памятник в честь матерей.

В пресс-службе главы региона отметили, что аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве этого объекта.

Проинспектировав ход строительства центра «Анаға тағзым», глава региона предложил в витражной части здания организовать оранжерею с комнатными растениями. Помимо этого, была высказана идея оформить стены коридоров в национальном стиле.

«Организуйте здесь кабинет, посвященный матерям, воспитавшим известных казахстанцев. Местные жители должны знать, кто родил и вырастил великих людей. Думаю, жамбылцам будет интересно увидеть матерей своих земляков Асанали Ашимова, Жаксылыка Ушкемпирова, Ильи Жаканова и других легендарных личностей. А для молодых женщин это будет своего рода мотивацией», – отметил Бердибек Сапарбаев.

Строители планируют сдать объект в конце августа. Глава региона поинтересовался, имеются ли какие-нибудь проблемы и нужна ли помощь. При этом на месте давались поручения ответственным работникам и акиму города Тараза Ержану Жилкибаеву.