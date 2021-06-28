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    06:29, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    «Дом матери» строят в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительные работы по возведению здания центра «Анаға тағзым» завершаются в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, что в областном центре рядом с парком имени Кайрата Рыскулбекова возводится центр «Анаға тағзым», где для женщин откроют различные курсы, на которых они смогут освоить новую профессию, получить правовую и психологическую помощь. Перед зданием установят памятник в честь матерей.

    В пресс-службе главы региона отметили, что аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве этого объекта.

    Проинспектировав ход строительства центра «Анаға тағзым», глава региона предложил в витражной части здания организовать оранжерею с комнатными растениями. Помимо этого, была высказана идея оформить стены коридоров в национальном стиле.

    «Организуйте здесь кабинет, посвященный матерям, воспитавшим известных казахстанцев. Местные жители должны знать, кто родил и вырастил великих людей. Думаю, жамбылцам будет интересно увидеть матерей своих земляков Асанали Ашимова, Жаксылыка Ушкемпирова, Ильи Жаканова и других легендарных личностей. А для молодых женщин это будет своего рода мотивацией», – отметил Бердибек Сапарбаев.

    Строители планируют сдать объект в конце августа. Глава региона поинтересовался, имеются ли какие-нибудь проблемы и нужна ли помощь. При этом на месте давались поручения ответственным работникам и акиму города Тараза Ержану Жилкибаеву.

    Теги:
    Жамбылская область
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