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    09:00, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дом Матери открыли в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе торжественно открыли центр духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В областном центре, рядом с парком имени Кайрата Рыскулбекова, появился центр, предназначенный для сохранения и популяризации национальных традиций.

    Здесь для женщин откроются различные курсы, на которых можно освоить новую профессию, получить правовую и психологическую помощь. Для детей и подростков планируются различного рода тренинги, занятия в кабинетах прикладного искусства. Для молодых и многодетных матерей откроют кулинарную студию «Береке», студию дизайна «Бойтұмар», галерею материнской славы «Алқа», кабинет национальных инструментов «Қазына», клуб девушек «Сырғалым», школу хореографии «Ерке сылқым» и другие.

    Решить проблемы многодетных и малоимущих семей помогут представители местных исполнительных органов, которые будут проводить приемы граждан и встречи с населением.

    Центр «Анаға тағзым» - «Дом матери» построен в преддверии празднования 30-летия Независимости РК и в рамках проекта «Таразға тарту». Возвела трехэтажное здание в рамках социальной ответственности бизнеса жамбылская строительная компания «АрайСтройМаркет-2003», с применением современных строительных технологий. Дизайнерское оформление, элементы декора - всё выполнено в национальном стиле.

    Компания полностью обставила кабинеты мебелью, оборудовала всем необходимым, вплоть до стильной посуды. Построенный «под ключ» Центр «Анаға тағзым» передан в собственность городу.

    Сквер возле центра украшает скульптурная композиция «Мать и дитя», выполненная местными скульпторами. Прообразом для изображения лица Матери послужили две замечательные женщины - Мария Ибраимова и Кульзарахан Айтпаева, воспитавшие жамбылских меценатов, сделавших городу этот подарок в виде центра «Анаға тағзым».

    В торжественной церемонии открытия приняли участие жамбылские женщины, которые внесли свой вклад в развитие региона, матери, воспитавшие известных жамбылцев, спортсменки, поэтессы, бизнес-леди, общественники.

    Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил всех с открытием и выразил уверенность в том, что центр будет играть огромную роль в воспитании подрастающего поколения.

    «Будущее нашей страны и детей в руках женщины, которая дает жизнь. Низкий поклон всем матерям за труд, который проявляется во всём - от благополучия каждого дома до процветания страны. История нашей страны знает немало примеров выдающихся женщин, таких как Айша-биби, Кыз Жибек, Маншук Маметова, Алия Молдагулова. Женщины являются опорой нации. Народная мудрость гласит: «Воспитывая мальчика – воспитываешь мужчину, воспитывая девочку – воспитываешь нацию». В нашей стране уделяется особое внимание защите прав и интересов женщин и детей».

    Глава региона подчеркнул, что деятельность центра будет направлена на повышение статуса женщины в обществе.

    «Уверен, что новый объект станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов защиты материнства и детства. От имени всех жителей хочу выразить благодарность руководителю ТОО «АрайСтройМаркет-2003» Арману Едильбаеву», - сказал Бердибек Сапарбаев.

    Лауреат Государственной премии РК, заслуженная артистка Казахстана, актриса, сыгравшая бабушку Абая Зере в фильме «Құнанбай», Нурсифат Салыкова пожелала работникам центра успехов в дальнейшей работе центра и дала благословение.

    «Уверена, что центр внесет свой вклад в формирование образа современной женщины, не прерывая связь поколений, передавая молодежи духовные ценности нашего народа, национальную культуру, обычаи и традиции», - сказала она.

    Многодетная мама Сапура Ержанова поблагодарила руководство страны и области за поддержку материнства и детства.

    Для гостей состоялась экскурсия по центру и демонстрация обычая тұсау кесер в экспозиционном зале «Мирас», предназначенном для показа национальных казахских обрядов.

    «Основное направление работы нашего центра – это духовно-нравственная, просветительская работа среди жителей города, и особенно молодежи. Надо помнить и чтить свои национальные традиции и устои, доставшиеся нам в наследство от предков», — сказала директор Центра «Анаға тағзым» Эльмира Мырзагали.


    Теги:
    Жамбылская область Общество
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