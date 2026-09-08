Дом, машина, ипотека: как делится совместное имущество при разводе

Имущество, приобретенное супругами в браке, как правило, считается совместным независимо от того, на кого оно оформлено. Как при разводе делятся жилье, автомобиль и кредиты, рассказала юрист Акторе Оразаева в программе «Бүгін.LIVE» телеканала Jibek Joly, передает агентство Kazinform.

Вместе со вступлением в брак и совместной жизнью увеличивается и количество общего имущества. Покупается жилье, приобретается автомобиль, оформляется ипотека, копятся деньги на депозите. В случае расторжения брака вопрос о том, кому принадлежит это имущество, может вызвать споры. Один из способов заранее урегулировать такие вопросы — заключение брачного договора.

По словам юриста, брачный договор — это соглашение супругов, которое заключается до брака или во время него. В нем можно заранее определить дальнейшую судьбу как общего, так и личного имущества каждого из супругов.

— Брачный договор заключается как до брака, так и во время брака. Если договор заключен до брака, он вступает в силу после регистрации брака. А если во время брака покупается дом или автомобиль, его можно добавить в действующий брачный договор или заключить новый договор, — говорит Акторе Оразаева.

Кадр из видео

По ее словам, заключение брачного договора особенно важно для людей, имеющих имущество до брака.

— Если у вас есть собственное имущество до брака, лучше подумать о его будущей судьбе уже сейчас. Его могут подарить ваши родители или вы можете купить его самостоятельно до брака. Чтобы в дальнейшем при возникновении спора это имущество осталось за вами, его можно урегулировать заранее. Например, обе стороны могут договориться и указать в брачном договоре, что дом остается за одним супругом, автомобиль — за другим, либо имущество делится поровну. Это мера предосторожности, — сказала юрист.

Относится ли ипотека к совместному имуществу?

Дом, автомобиль, депозит и другое имущество, приобретенное во время брака, как правило, считаются совместной собственностью супругов. При этом то, на чье имя оформлено имущество, не имеет единственного определяющего значения.

Поэтому ипотечное жилье, взятое в браке, также рассматривается как совместное имущество. При разводе стороны могут разделить его по взаимному согласию либо вопрос решается через суд.

— Если ипотека взята в браке, она также будет общей. На практике супруги могут продать дом, за счет части вырученных средств закрыть ипотеку, а оставшуюся сумму разделить между собой. В некоторых случаях один из супругов оставляет дом второй стороне и детям, договариваясь без доведения дела до суда. Такие вопросы можно решить по взаимному согласию, — сказала Акторе Оразаева.

А дом, приобретенный до брака, в основном остается личной собственностью того человека, который его купил. Однако, если в это имущество вложил свои средства и второй супруг, ситуация может усложниться.

— Если дом был приобретен до брака, он не подлежит разделу и остается личной собственностью. Но, если позже возникнут обстоятельства, подтверждающие, что на него были потрачены общие средства, может возникнуть спор. Например, если на руках есть чеки, банковские платежи или другие доказательства, можно обратиться в суд. В таком случае может быть рассмотрен вопрос о доле в имуществе, — сказала юрист.

Если один из супругов не работает, будет ли у него доля в совместном имуществе?

По словам юриста, нахождение одного из супругов в декретном отпуске или временное отсутствие работы не лишает его права на имущество, приобретенное в браке.

Таким образом, если один из супругов работает, а второй занимается воспитанием детей, имущество, купленное в браке, все равно рассматривается как совместное.

Отвечает ли супруг за тайный кредит другого?

Правовой статус кредита также зависит от того, на какие цели он был взят. Поэтому нельзя сказать, что один супруг автоматически обязан выплачивать долг другого. В данном случае важно, был ли долг потрачен на общие нужды семьи.

Что если перед разводом переоформить имущество на другого человека?

Юрист отметила, что попытка переоформить совместное имущество на имя другого человека перед разводом, чтобы оно не попало под раздел, может стать причиной спора.

Например, если один из супругов продаст автомобиль третьему лицу по очень низкой цене, подлинность такой сделки может быть проверена в суде.

— Иногда за короткое время до развода имущество переоформляют на другого человека. Например, могут совершить сделку, будто продали машину за 1000 теңге. В таком случае суд может выяснить, как проводилась оплата, какая сумма была выплачена, имеет ли человек, купивший машину, право на ее вождение, и кто в последний раз платил налог. Если реальность сделки не будет доказана, суд может признать ее мнимой сделкой и вернуть имущество обратно в совместную собственность супругов, — сказала Акторе Оразаева.

По ее словам, у брачного договора также есть ограничения. В него нельзя вносить требования, касающиеся прав и судьбы детей. Брачный договор предназначен прежде всего для регулирования имущественных отношений супругов.

Отметим, ранее мы писали о том, что в нашей стране на базе Центров поддержки семьи запустили услугу добрачного консультирования для молодоженов.