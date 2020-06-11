Дом мамы в пятый раз готовится к переезду в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ –В Доме мамы находятся женщины, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Сейчас здесь находятся 7 мам со своими малышами. У каждой за плечами грустная история жизни. Тем не менее, отчаиваться они не привыкли.

Настоящий праздник подарили мамочкам и их малышам из Дома мамы, побывав у них в гостях, сотрудники Акмолинского филиала «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Гости приехали не с пустыми руками, в качестве подарков мамочки со своими детьми получили все необходимое, в чем они нуждаются.

У всех мам мечты и планы на будущее. Главное, что им нужно на сегодня, - это поддержка и внимание, которое и решили проявить работники филиала.

«Кстати, это не первая акция доброты от нас. Этот визит был приурочен к 1 июня, Дню защиты детей. Обитатели Дома мамы получили продукты, бытовую химию и детское питание», - добавили в пресс-службе ведомства.

На сегодня для Дома мамы стало большой проблемой то, что у них нет постоянного жилья. По словам координатора центра Куралай Джумабековой, до августа им необходимо найти новый коттедж для проживания площадью не мене 100 кв.

«В этом доме живем до августа, потом нужно съезжать, так как хозяева коттеджа будут его продавать. Пока ничего подходящего не нашли. Очень сложно, когда нет постоянного места, этот переезд будет пятым по счету. Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто может помочь. Возможно, у кого-то есть пустующий благоустроенный коттедж для сдачи в аренду на длительный срок. Будем рады, если найдутся желающие нам помочь».