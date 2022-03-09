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Дом культуры открыли в селе в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
9 Марта 2022, 22:19
Дом культуры открыли в селе в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В поселке Кендерли города Жанаозена открыт Дом культуры площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров. В новом очаге культуры уже работают десять кружков. Таким образом, у многих сельчан появилась работа, а у их детей - возможность приучаться к искусству, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Площадь объекта составляет 3473 квадратных метра. Здесь есть концертный зал на 300 человек, библиотека на 14 тысяч книг, зал хореографии, конференц-зал. Дом культуры оборудован 32-квадратнометровым LED-экраном, современными аппаратами звука и света. Уже началась работа порядка десятка кружков - домбры, танцев, рисования и др.

«В дальнейшем планируется увеличить количество кружков до 20, чтобы приучать сельских детей к искусству. Раньше такой возможности не было. Теперь талантливым ребятам есть, где шлифовать свои умения, и если в селе засияют звездочки – мы будем очень рады», - сказал исполняющий обязанности директора Дома культуры Оркен Туебай.

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С его слов, благодаря открытию Дворца культуры на постоянной основе будут трудоустроены около 100 человек. Большинство сотрудников учреждения устроены на работу по государственным программам. По программе «С дипломом на село» работают четыре специалиста.

«Хорошо, что такой очаг культуры появился в нашем селе. Многие люди получили работу. Есть, чем занять детей, среди которых много талантливых ребятишек. Мы своих обязательно туда поведем. Еще теперь есть возможность смотреть концерты», - отметил житель села Кендирли Майрамбай Таскынбаев.

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Кроме концертов, работники культурного центра в дальнейшем намерены проводить творческие вечера, а молодежь собирается развивать жанр стендап.

Добавим, что Дом культуры построен в рамках спецпроекта «Ауыл – ел бесігі».


Мангистауская область   Регионы Казахстана   Ауыл – Ел бесігі  
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