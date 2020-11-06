Дом имамов открылся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Духовный центр «Дом имамов» открылся в селе Сортобе Кордайского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима области, новый универсальный центр станет площадкой для открытого диалога и обмена мнениями. Помимо этого, каждый желающий сможет обучиться здесь казахскому языку, а для священнослужителей организуют курсы по повышению квалификации, планируются различные мероприятия для имамов.

На церемонии открытия центра присутствовали глава Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Отпенов, известный проповедник, заведующий отделом шариата и фетв ДУМК Сансызбай Курбанулы, главный имам областной мечети Һибатулла Тарази Бейбит Мырзагелдиев, аким Кордайского района Рустем Даулет.

Наурызбай кажы Отпенов рассказал о работе ДУМК, остановившись на актуальных вопросах в сфере религии. Глава Духовного управления мусульман Казахстана отметил важность религиозной грамотности в современном мире, рассказал о благотворительной работе, проделанной в этом году ДУМК.

В качестве продолжения благих дел Наурызбай кажы от имени муфтията вручил два аппарата искусственной вентиляции легких главному врачу Кордайской ЦРБ Зауреш Кадырбековой.

«Дом имамов» - это священный дом, который будет служить во благо жителей. Мы хотим, чтобы наши имамы были грамотными и образованными. К грамотному имаму будут прислушиваться люди. Он сможет их объединять. Пусть воздастся за труды тем, кто внес вклад в открытие этого центра!», - сказал Наурызбай кажы Отпенов.

В «Доме имамов» есть кабинеты реабилитации, мира и согласия, учебные классы, библиотека, медицинский пункт и актовый зал. Кроме того, есть столовая, душевые и общежитие для гостей. Здание построено в соответствии с современными стандартами и полностью оснащено всем необходимым.

В будущем в «Доме имамов» планируется возможность оказания поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По словам главного имама Кордайского района Даурена Куттыбаева, открытию центра помогли спонсоры и обычные жители района, которые собрали необходимые средства.