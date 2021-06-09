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    02:10, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Дом и типография едва не сгорели из-за возгорания тополиного пуха в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 50 возгораний тополиного пуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, 7 июня возгорание тополиного пуха привело к двум крупным пожарам.

    В Петропавловске, по улице 314-Стрелковой дивизии, огонь уничтожил хозяйственную постройку, повредил кровлю и стену жилого дома.

    Вечером того же дня произошел пожар в гараже и металлическом контейнере, которые находились под одной крышей со зданием типографии. В огне сгорели бумага, плакаты, оргтехника. Поврежден гараж и кровля типографии. Здание удалось спасти.

    «Вечером 8 июня на пульт 101 поступила информация о том, что в поселке Заречный, вблизи дачного общества «Искра», вдоль реки Есиль, произошло возгорание тополиного пуха и сухой травы в тополиной посадке на площади 1,5 гектара. Горение ликвидировали в течение часа. В ликвидации участвовали 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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