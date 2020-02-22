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Дом для многодетных и нуждающихся заселили в Атырау

22 Февраля 2020 22:44
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Дом для многодетных и нуждающихся заселили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Дом для многодетных и нуждающихся заселили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дом, а в нем 72 квартиры, был построен в новом микрорайоне Береке по программе «Нұрлы жер». Здесь получили жилье люди из малоимущих семей и сироты, по желанию вселились и многодетные семьи. Для многодетных семей мы на средства республиканского бюджета приобретаем трехкомнатные квартиры, кто не готов ждать - сегодня въехали в двухкомнатные квартиры. Жилье арендное, без права выкупа. Люди будут платить ежемесячную арендную плату»,- сообщил руководитель жилищного сектора городского отдела ЖКХ Рафхат Жолдиев.

Проинформировав, что в перспективе в эксплуатацию в этом микрорайоне будут сданы еще четыре таких дома. А в марте начнется реализация региональной жилищной программы «Бақытты отбасы».



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Ключевые слова: Атырауская область, Социальная поддержка, Жилье,
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Автор:

А. Соколов

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