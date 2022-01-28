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    Дом для медработников построят в Щучинске

    28 Января 2022, 13:35

    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области начнётся строительство дома для медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима Бурабайского района Асета Муздыбаева, в 2021 году в Щучинске начато строительство трёх 45-квартирных домов по ул. Канай-би и Геологическая, район кольцевой развязки на выезд в сторону поселка Катарколь. В домах предусмотрены 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, в общем дворе разместятся детская площадка и парковочные места.

    «Для очередников и социально-уязвимых слоев населения будет предусмотрена возможность приобретения жилья по программе «Бақытты отбасы» и другим программам, а также часть квартир будет реализована вкладчикам-очередникам «Отбасы Банка». Производиться это будет по мере принятия домов в эксплуатацию. Первый должны сдать в 4-м квартале 2022 года», - поделился А. Муздыбаев.

    На сегодняшний день завершено проектирование пяти 5-этажных домов, подана заявка на финансирование, и ещё пять домов находятся на стадии проектировки. Также три 9-этажных дома проходят стадию экспертизы. Всё эти 13 домов будут строиться в мкр. Заречный.

    «Здесь же в ближайшее время начнётся строительство дома для медицинских работников, по этому проекту уже заключен договор», - добавил аким района.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Строительство Здравоохранение Жилье
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