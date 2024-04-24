Дом для медработников переделают из старого здания роддома в Балхаше

В Балхаше началась реконструкция трехэтажного здания бывшего роддома. Он будет переоборудован под служебное жилье для молодых медиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Строительные работы начаты в марте. На сегодняшний день идет демонтаж старого покрытия внутри здания, очистка поверхностей перед капитальным ремонтом. Будет оборудовано 30 квартир для молодых специалистов. Реконструкция проводится по инициативе управления здравоохранения Карагандинской области в рамках проекта по модернизации и переводу многопрофильной больницы Балхаша в статус межрайонной.

Фото отдела здравоохранения города Балхаш

- Для полного запуска межрайонной больницы есть потребность в дополнительном привлечении в Балхаш 25 врачей разных профилей. В области создан кадровый резерв из числа резидентов Карагандинского медицинского университета, а также врачи будут привлечены на ярмарках вакансий из медицинских университетов страны. Для закрепления потребности в специалистах их необходимо обеспечить служебным жильем. Для этого с марта начат капитальный ремонт пустующего трехэтажного здания на территории больничного городка с организацией жилого дома для специалистов, – сообщили в отделе здравоохранения города Балхаша.

Привлечение специалистов должно улучшить качество оказываемых услуг и избавить жителей Балхаша от необходимости ездить в областной центр за получением специализированной медицинской помощи.