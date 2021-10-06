Дом брата сжёг мужчина в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Кызылкогинского района Атырауской области в состоянии алкогольного опьянения поджег дом своего брата, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»,

«В дежурную часть отдела полиции Кызылкогинского района поступило сообщение о возгорании дома в одном из населенных пунктов Жаскайратского сельского округа.По словам заявительницы, брат мужа в состоянии алкогольного опьянения разлил топливо внутри дома и поджег. В результате пожара дом сгорел почти полностью. ​К счастью, находившиеся внутри успели выйти на улицу. Следственно-оперативная группа и сотрудники экстренных служб установили и задержали 55-летнего подозреваемого. Он полностью признал свою вину, заявив, что причина поджога - бытовой конфликт», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

По факту умышленного повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 Уголовного кодекса РК.



