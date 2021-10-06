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    21:12, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дом брата сжёг мужчина в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Кызылкогинского района Атырауской области в состоянии алкогольного опьянения поджег дом своего брата, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»,

    «В дежурную часть отдела полиции Кызылкогинского района поступило сообщение о возгорании дома в одном из населенных пунктов Жаскайратского сельского округа.По словам заявительницы, брат мужа в состоянии алкогольного опьянения разлил топливо внутри дома и поджег. В результате пожара дом сгорел почти полностью. ​К счастью, находившиеся внутри успели выйти на улицу. Следственно-оперативная группа и сотрудники экстренных служб установили и задержали 55-летнего подозреваемого. Он полностью признал свою вину, заявив, что причина поджога - бытовой конфликт», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    По факту умышленного повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 202 Уголовного кодекса РК.



    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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