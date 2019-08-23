Дом аль-Фараби открыли в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – В столице Индии открылся Казахстанско-индийский научно-образовательный и культурный центр имени аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Проект осуществлен Казахским национальным университетом им. аль-Фараби при содействии посольства Казахстана в Индии.

Открытие центра приурочено к празднованию 1150-летия аль-Фараби, которое будет отмечаться под эгидой ЮНЕСКО в 2020 году.

Наследие аль-Фараби охватывает фактически все направления науки. Его систематизация и классификация наук оказала мощное влияние на последующее развитие мировой научной мысли. В Европе уже в XII-XIII вв. труды аль-Фараби начали переводиться на латынь и иврит, а в 1930-1932 гг. в Париже был опубликован перевод на французский язык первой части «Большой книги о музыке».

Имя выдающегося мыслителя прочно вошло в историю мировой науки и культуры. Его труды, оказав большое влияние на европейское Возрождение, стали связующим мостом для сближения культур и философий Запада и Востока.

«Дом аль-Фараби откроет свои двери для всех, кто хочет ознакомиться с историей и культурой Казахстана. Деятельность центра будет направлена на развитие культурного диалога и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Казахстана и Индии», - отметил посол Булат Сарсенбаев.

В свою очередь, директор центра Мир Хуссейн акцентировал внимание на том, что центр также предоставит студентам исчерпывающую информацию о системе образования в Казахстане, действующих программах обмена между студентами, окажет необходимые консультации желающим обучаться в Казахстане.

В торжественной церемонии открытия Дома аль-Фараби приняли участие представители правительственных, деловых и общественных кругов, научно-исследовательских институтов и аналитических центров, СМИ Индии. Почетным гостем мероприятия стал государственный министр по делам молодежи и спорта Индии Кирен Риджиджу.

Выдающийся мыслитель Востока Абу Наср аль-Фараби родился (870) в городе Фараб, ныне называемом Отрар (Южно-Казахстанская область современного Казахстана). В IX-X вв. город Отрар был крупным политическим, культурным и торговым центром и являлся узловым пунктом караванных дорог великого Шелкового Пути.