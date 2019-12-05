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Должны усилить требования к вузам – Асхат Аймагамбетов прокомментировал результаты ВОУД 2019 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал результаты внешней оценки учебных достижений (ВОУД) в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Внешнее оценивание мы впервые проводили по другой системе. Мы проводили только по общеобразовательным дисциплинам, то есть сами предметы изменились. Чисто методологически сравнивать баллы между собой является несколько некорректным. Но действительно они не такие хорошие», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Сената.
«В связи с этим мы говорим о том, что в высших учебных заведениях мы должны усиливать требования, мы сейчас активно проводим работу, чтобы у тех вузах, которые не соответствуют требованиям, изымать лицензии. Эта работа ведется очень активно, большие проверки идут», - добавил министр.
Сегодня Национальный центр тестирования опубликовал результаты ВОУД в 2019 году. Средний балл по республике составил 67,69 из 200 возможных, что хуже прошлогоднего результата на 16 баллов.
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