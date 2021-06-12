Должны смотреть не на то, кто учредитель, а какое там содержание обучения – министр образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос журналиста о том, как он расценивает такое явление, когда бывшие ректоры и родственные им люди владеют университетами, даже государственными. По его словам, мы должны смотреть не на то, кто является учредителем, мы должны смотреть на то, какое там содержание обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы расцениваете такое явление, когда бывшие ректоры и родственные им люди владеют университетами, даже государственными. Как вы это расцениваете? Считаете ли вы это нормальной практикой? Какие меры как министр, вы будете принимать в дальнейшем, чтобы отдельные люди не делали из государственных вузов семейный бизнес, используя свои должности и возможности?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«Не буду скрывать, я видел это видео. В целом, я считаю, что любое развитое общество является развитым настолько, насколько развиты в них институты в том числе, это и социальные институты, это политические институты и такие институты, как средства массовой информации. В этом плане я считаю, что очень хорошо, когда СМИ активно и очень детально разбираются в проблематике, исследуют ту или иную проблему. Поэтому здесь, конечно, не могу ничего сказать против», - прокомментировал министр образования.

По его словам, мы должны смотреть не на то, кто является учредителем, а на то, какое там содержание обучения.

«Что касается реакции, надо сказать о том, что эти вузы были созданы и существуют достаточно давно. Поэтому комментировать и давать им какую-то оценку я не могу и не хотел бы. Самое главное, мы должны смотреть не на то, кто является учредителем, мы должны смотреть на то, какое там содержание обучения, насколько качественное обучение предоставляет тот или иной вуз. Мы приветствуем, когда приходят инвестиции в образование, пусть открывают детские сады, пусть открывают школы, вузы и колледжи. Но для нас самым главным является именно тот фактор, что все это должно соответствовать высоким стандартам качества», - ответил Асхат Аймагамбетов.