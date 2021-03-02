Должны принять необходимые меры по модернизации первичной медпомощи – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил Правительству кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. Об этом напомнил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходима большая мобильность и доступность широкому кругу населения (первичной медицинской помощи – прим. авт.), особенно в сельской местности. Эти задачи поставлены в Дорожной карте по исполнению программы партии «Nur Otan», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Поэтому, по его словам, необходимо принять все необходимые меры по модернизации первичной помощи и расширения доступа к ней населения.

«На данный момент самый высокий износ зданий и самый низкий уровень технического оснащения амбулаторно-поликлинических объектов наблюдается в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях», - заключил Премьер.