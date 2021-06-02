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    11:55, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Должны ли вакцинироваться сотрудники, занятые в переписи населения Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто будет вести перепись населения и должны ли вакцинироваться эти сотрудники? На этот вопрос в ходе онлайн-брифинга ответил руководитель департамента Бюро национальной статистики по городу Нур-Султан Жорабек Дауренов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, будут специальные сотрудники для проведения переписи населения. Сейчас в Нур-Султане на первом этапе переписи задействованы 324 сотрудника. Они полностью прошли обучение и начали работу», - пояснил руководитель столичного департамента Бюро национальной статистики.

    Что касается получения вакцины сотрудниками, ведущими перепись населения, то, по словам Жорабека Дауренова, они будут тесно взаимодействовать с гражданами, поэтому есть такое требование.

    «Это касается не только переписи. Чтобы победить пандемию, население добровольно должно вакцинироваться», - добавил Ж. Дауренов.

    Напомним, что 1 июня стартовал первый этап переписи населения. Это подготовительный этап, где выявляются жилые и нежилые помещения. Второй этап – основная перепись населения. То есть, переписной персонал будет посещать каждый дом, беседовать с людьми и заполнять переписные листы.


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