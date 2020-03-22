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Должны ли сдавать тест на коронавирус пассажиры авиарейсов в регионах РК

22 Марта 2020 11:54
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Должны ли сдавать тест на коронавирус пассажиры авиарейсов в регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип рассказал, нужно ли сдавать тест на коронавирус пассажирам авиарейсов в казахстанских городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Алгоритм один. Для всех городов», - сообщил Диас Ахметшарип в ответ на запрос журналиста.

Напомним, с сегодняшнего дня без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в Нур-Султан. Сразу с рейса их разместят в гостиницах, развернутых под медицинский стационар. Только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город и находится на домашнем карантине. Результаты анализов будут доступны в течение суток.



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Ключевые слова: Транспорт, Коронавирус, Пневмония в Китае, Коронавирус в РК,
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Азамат Сыздыкбаев

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