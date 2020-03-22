Должны ли сдавать тест на коронавирус пассажиры авиарейсов в регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип рассказал, нужно ли сдавать тест на коронавирус пассажирам авиарейсов в казахстанских городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алгоритм один. Для всех городов», - сообщил Диас Ахметшарип в ответ на запрос журналиста.

Напомним, с сегодняшнего дня без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в Нур-Султан. Сразу с рейса их разместят в гостиницах, развернутых под медицинский стационар. Только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город и находится на домашнем карантине. Результаты анализов будут доступны в течение суток.



