Должны ли плакаты «100 новых лиц» висеть на заборах – дискуссия в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева попросила убрать с заборов плакаты с фотографиями «100 новых лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При рассмотрении и решении вопросов молодежи нужно привлекать саму молодежь. У них много идей, пожеланий, думаю, будет правильно. При встрече с молодежью у них была такая просьба: уберите «100 лиц» с заборов города. Они заслуживают, чтобы их лица были на баннерах, на обложках журналов, но никак не на заборах», - сказала Загипа Балиева на Правительственном часе в Мажилисе.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал слова депутата.

«Я понимаю слова депутатов. В свое время я уже говорил, когда я смотрю на эти заборы, я не вижу, что это заборы. Я вижу людей, чьими успехами горжусь. Меня не смущает это. Задача проекта «100 новых лиц» заключается в том, чтобы об этих людях узнала вся страна. Честно говоря, все зависит от людей. Кто-то за забором умудряется увидеть свалку, а я, смотря на фотографии этих людей, испытываю гордость. Я не вижу свалку, я вижу историю успеха», - заявил спикер.

«Мы с местными исполнительными органами переговорим. Думаю, вполне возможно мы поменяем, если это вызывает такую реакцию. Но давайте гордиться, что у нас есть такие люди. Свалки у нас исчезнут, а эти люди у нас останутся», - подчеркнул министр.