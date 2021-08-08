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Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса

8 Августа 2021 18:30
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Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Минобрнауки РФ не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в воскресенье в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет», - сказал он.

По словам министра, иностранные студенты, у которых имеется полис ОМС, при желании могут привиться. «Могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали», - отметил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала студентам привиться к началу учебного года.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» - двухкомпонентные, «Спутник Лайт» - однокомпонентный.


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#Образование   #Россия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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